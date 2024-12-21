Минниханов: утром враг напал на мирных жителей в домах

Казань подверглась массовой атаке беспилотников. Если раньше атаки проводили на промпредприятия, то сейчас враг атаковал мирных жителей утром в их домах, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

«На месте развернут оперативный штаб», — написал Минниханов в своем Telegram-канале.

По его словам, жители пострадавших домов эвакуированы. Для них организованы места временного размещения и горячее питание.

В субботу утром украинские дроны прилетели в ЖК «Лазурные небеса» в Казани. В результате атаки ВСУ в здании начался пожар. В ЖК пропала девочка, которая могла находиться в одной из квартир, куда попал БПЛА.

Всего после субботнего нападения дронов ВСУ в Казани повреждены 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажка на улице Клары Цеткин.

В Минобороны РФ заявили, что киевский режим в период с 7:40 до 9:20 субботы с помощью БПЛА атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани. Три беспилотника уничтожены средствами ПВО, еще три подавили средствами РЭБ.