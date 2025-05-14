Минобороны России заявило об освобождении Михайловки в ДНР

Населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) освобожден российской армией. Село удалось взять благодаря решительным действиям бойцов группы войск «Центр», сообщила пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке.

В зоне ответственности группировки за сутки уничтожено более 525 украинских военных, а также два орудия артиллерии и 11 пикапов противника.

Российские системы ПВО также сбили 162 беспилотника армии Украины, пять управляемых авиабомб JDAM и снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

Накануне, 13 мая, российские войска освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР. Село взяли бойцы группировки «Центр», отличившиеся решительностью на поле боя.

За день до этого армия России взяла под контроль Котляровку в ДНР.