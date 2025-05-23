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МИД РФ: удары беспилотниками ВСУ в мае наносились для срыва переговоров

Украинские солдаты наносили удары беспилотниками в мае, чтобы сорвать переговоры между Москвой и Киевом в турецком Стамбуле. Об этом рассказали в МИД РФ, сообщает РИА Новости .

В министерстве иностранных дел пообещали дать ответ на массированные удары беспилотников ВСУ. Он будет «адекватным».

Минобороны РФ сообщало, что с 20:00 22 мая до утра 23 мая средства ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников. БПЛА сбили над 13 регионами страны.

Ранее сообщалось, что в Ельце Липецкой области из-за падения обломков БПЛА на многоэтажный дом были повреждены 20 квартир. Одна из них была сильно повреждена.