Минобороны России: средства ПВО с вечера сбили 112 БПЛА ВСУ

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Средства противовоздушной обороны РФ с 20:00 22 мая сбили 112 украинских беспилотников над 13 регионами страны. Об этом сообщает Минобороны России.

24 беспилотника ликвидировали над Московским регионом. 11 БПЛА вывели из строя над Курской областью.

Восемь беспилотников ликвидировали под Орлом. 18 БПЛА уничтожили над Тульской областью. 22 дрона сбили над Республикой Крым.

Восемь беспилотников сбили над Брянской областью. Шесть БПЛА вывели из строя под Рязанью. Пять дронов уничтожили под Калугой.

Три беспилотника сбили над Белгородской областью. Еще столько же уничтожили в Ивановской.

Два беспилотника сбили над Владимирской областью. По одному БПЛА ликвидировали под Воронежем и Липецком.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в Ельце после падения обломков БПЛА ВСУ на многоквартирный дом были повреждены 20 квартир. Одна из них пострадала больше других.