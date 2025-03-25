МИД: атакой на журналистов киевский режим снова показал свою звериную сущность

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, но и наносит удары по российскими журналистам, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Она также отметила, что количество терактов Киева возрастает соразмерно пониманию им невозможности нанесения на поле боя какого-либо урона ВС России.

«И абсолютно точно случившееся подчеркивает недоговороспособность режима Зеленского», — заявила дипломат.

Ранее сообщалось о гибели военкора газеты «Известия» Александра Федорчака, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. О гибели российских журналистов стало известно 24 марта от редакций, в которых они работали.

Кроме того, корреспондент «Звезды» Никита Гольдин тяжело ранен при атаке ВСУ в ЛНР, он был вместе с погибшими оператором телеканала Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели.

Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов пострадал в результате атаки ВСУ в Курской области.