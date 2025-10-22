Меткий выстрел: житель Дагестана сбил украинский БПЛА из винтовки

Во время утренней атаки украинских дронов на Дагестан один из местных жителей достал винтовку и выстрелил из нее в БПЛА. Его действия попали на видео, сообщает SHOT .

В кадре запечатлена дорога возле населенного пункта и несколько мужчин. Один из них держит в руках винтовку. В этот момент в небе над ним пролетает украинский дрон.

Дагестанец несколько раз стреляет в БПЛА из винтовки и попадает. В результате беспилотник изменяет свое направление. Позднее выяснилось, что он упал в поле.

Утром ВСУ атаковали Дагестан беспилотниками нового типа с иностранными обозначениями. В основу данных БПЛА мог лечь дрон «Чаклун», имеющий дальность использования до 900 км. Ранее подобные беспилотники били только по российскому приграничью.

Всего над регионом в период с 07:00 до 11:00 было ликвидировано восемь летательных аппаратов.

