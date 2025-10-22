Новинка с иностранными обозначениями: какими дронами ВСУ ударили по Махачкале
ВСУ атаковали Махачкалу беспилотниками нового типа
Фото - © Telegram-канал SHOT
Украинская армия для утренней атаки на Республику Дагестан использовала беспилотники нового типа с иностранными обозначениями, сообщает SHOT.
Под удар ВСУ попала Махачкала. Это первый регион, расположенный в глубине России, до которого добрались такие БПЛА. Ранее они били только по российскому приграничью — Белгородской, Брянской и Курской областям.
В основу данных летательных аппаратов мог лечь беспилотник «Чаклун», имеющий дальность использования до 900 км.
Украинские силы в ходе атаки на территорию Дагестана хотели нанести удар по одному из предприятий. Данные о разрушениях уточняются.
