ВСУ попытались атаковать предприятие во время налета беспилотников в Дагестане
ВСУ пытались нанести удары по Республике Дагестан беспилотниками. Они хотели поразить одно из предприятий региона, сообщил в своем Telegram-канале глава РД Сергей Меликов.
Информации о количестве пострадавших нет. Данные о разрушениях выясняют.
На месте происшествия работают сотрудники служб региона. Органы власти функционируют в формате оперативного штаба.
В Дагестане действует режим опасности БПЛА. Местным жителям порекомендовали придерживаться мер предосторожности.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.