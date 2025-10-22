ВСУ попытались атаковать предприятие во время налета беспилотников в Дагестане Спецоперация сегодня в 08:28

ВСУ пытались нанести удары по Республике Дагестан беспилотниками. Они хотели поразить одно из предприятий региона, сообщил в своем Telegram-канале глава РД Сергей Меликов.

Информации о количестве пострадавших нет. Данные о разрушениях выясняют. На месте происшествия работают сотрудники служб региона. Органы власти функционируют в формате оперативного штаба. В Дагестане действует режим опасности БПЛА. Местным жителям порекомендовали придерживаться мер предосторожности.