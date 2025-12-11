Местные встречают бойцов ВС РФ: появились кадры из освобожденного Северска в ДНР

сегодня в 19:06

Минобороны опубликовало кадры из освобожденного Северска в ДНР

Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале показало видео из освобожденного города Северска Донецкой Народной Республики (ДНР).

После зачистки территории от украинцев бойцы 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск начали проводить подомовой обход многоквартирных и частных домов, чтобы оказать медпомощь мирным жителям.

Местные встречают российских военных, благодарят их за освобождение Северска. Россияне доставляют горожанам продукты питания, питьевую воду и медикаменты.

При необходимости мирных жителей могут эвакуировать в безопасный район, подготовлены пункты временного размещения. Также в ходе осмотра территории города военные проверяют дороги и прилегающую территорию, ищут взрывоопасные предметы и уничтожают их.

Ранее бойцы из 6-й и 7-й Казачьих бригад рассказали: зашли в Северск одними из первых, успешно ликвидировали 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.

