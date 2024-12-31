Меняйло сообщил о закрытии аэропорта «Владикавказ» из-за беспилотной опасности

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С 4 утра по местному времени в Северо-Кавказском федеральном округе объявили воздушную опасность из-за атак ВСУ с применением беспилотников. Аэропорт «Владикавказ» временно приостановил работу, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Силами ПВО над полигоном Шалхи 31 декабря сбили вражеский беспилотник. В результате атаки противника никто не пострадал, материальный ущерб также удалось избежать.

«С 4:00 утра в регионах СКФО объявлена беспилотная опасность. Аэропорт „Владикавказ“ закрыт для приема и отправки самолетов. Прошу соблюдать спокойствие», — обратился Меняйло к местным жителям.

Глава региона также попросил население не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации. Ситуация контролируется компетентными органами.

Ранее из-за действий ВСУ в Херсонской области ввели комендантский час на новогоднюю ночь. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.