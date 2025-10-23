Мединский подтвердил обмен телами между РФ и Украиной по формуле «31 на 1000»

Помощник президента РФ и председатель российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил, что состоялся очередной обмен телами погибших бойцов между Москвой и Киевом, сообщает РИА Новости .

По словам Мединского, Украине передала России 31 тело. Киев же получил 1000 тел.

«Такая статистика», — сказал помощник президента.

Обмен прошел в рамках стамбульских договоренностей. В прошлый раз он состоялся 18 сентября. Тогда Москва передала Киеву 1000 тел погибших военных ВСУ и вернула 24 тела.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сорвал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, он также добился новых санкций против российской энергетики.

