Очередной обмен телами бойцов произошел между РФ и Украиной

Россия и Украина в очередной раз обменялись телами погибших бойцов. Киеву передали 1000 трупов солдат ВСУ, сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале .

«Нам вернули 24 погибших героя», — написал он.

Прошлый обмен произошел месяц назад. Киеву передали еще 1000 тел украинских солдат. Украинская сторона передала России 19 тел российских военнослужащих.

За год это уже 12-й обмен. С начала 2025-го Украине передали 13 тыс. тел погибших боевиков. В прошлом году — 3 тыс. тел.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.