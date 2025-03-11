Массированная атака продолжается: 73 беспилотника атаковали Москву

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«На данный момент сбито 73 вражеских беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram-канале.

На местах происшествия работают оперативные службы.

Минобороны России сообщило, что минувшей ночью были перехвачены 337 дронов противника над 10 российскими регионами. Над Подмосковьем сбили 91 дрон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что вызовы о дронах поступали из разных мест области. Погиб один человек, есть раненые.

«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», — уточнил губернатор.