ВСУ в Волчанске сжигают тела своих солдат, чтобы их не опознали

ВСУ в Волчанске сжигают тела своих солдат, чтобы их не опознали, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Российский эксперт рассказал о «братских могилах» ликвидированных солдат ВСУ, которые устраивают в подвалах или просто сваливают на улицах, не эвакуируя в тыл.

«При складировании их тела обезличивают: срывают шевроны, забирают документы, обливают горючей смесью и поджигают», — сказал Марочко.

Ранее сообщалось о применении ВСУ наркотиков при ведении боевых действий, которые притупляют боль и страх.