Ликвидирован четвертый летевший на Москву украинский беспилотник
Фото - © РИА Новости
Средства ПВО перехватили четвертый летевший в сторону Москвы БПЛА ВСУ. Произошло падение его обломков, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.
На место ЧП отправились работники экстренных служб.
О сбитии первого БПЛА Собянин рассказал 10 декабря в 08:02. Второй дрон ликвидировали в 08:16. Об уничтожении третьего украинского беспилотника стало известно в 08:27.
Ночью российские средства ПВО уничтожили 20 БПЛА над субъектами РФ. Один из беспилотников был ликвидирован в Московском регионе.
