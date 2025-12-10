сегодня в 09:02

Ликвидирован четвертый летевший на Москву украинский беспилотник

Средства ПВО перехватили четвертый летевший в сторону Москвы БПЛА ВСУ. Произошло падение его обломков, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

На место ЧП отправились работники экстренных служб.

О сбитии первого БПЛА Собянин рассказал 10 декабря в 08:02. Второй дрон ликвидировали в 08:16. Об уничтожении третьего украинского беспилотника стало известно в 08:27.

Ночью российские средства ПВО уничтожили 20 БПЛА над субъектами РФ. Один из беспилотников был ликвидирован в Московском регионе.

