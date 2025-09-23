Лежит прямо в комнате: БПЛА проломил крышу дома в Новой Москве

сегодня в 12:41

Беспилотник проломил крышу частного дома в поселке Кокошкино в ТиНАО

Вражеский беспилотник, который летел в сторону Москвы, взорвался в воздухе. Дрон проломил крышу частного дома в поселке Кокошкино в Новой Москве, сообщает Mash .

БПЛА лежит прямо в комнате, а крыша кирпичного двухэтажного дома разрушена.

При последних налетах на столичный регион противник использовал множество воздушных шаров. Как рассказал близкий к Минобороны РФ источник, ранее массовых налетов шаров в регионе не наблюдалось.

Недавно ПВО сбила очередные пять беспилотников, летевших на столицу. Украинские силы пытались атаковать Московский регион дронами типа FP-1, начиненными поражающими элементами.

