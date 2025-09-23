Много воздушных шаров: стала известна особенность атаки ВСУ на Московский регион
Особенностью налета БПЛА на Московский регион стало множество воздушных шаров
Фото - © Сгенерировано GigaChat
При последних налетах на столичный регион противник использовал множество воздушных шаров, сообщает РБК.
Как рассказал близкий к Минобороны РФ источник, ранее массовых налетов шаров в регионе не наблюдалось.
«Шаров было действительно много, при этом в них нет никакой точности», — уточнил собеседник.
Недавно ПВО сбила очередные пять беспилотников, летевших на столицу. Украинские силы пытались атаковать Московский регион дронами типа FP-1, начиненными поражающими элементами.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.