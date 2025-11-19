Летят около 10 ракет и БПЛА: мощнейшие взрывы раздались во Львове
Свет исчез в украинском Львове после мощнейшего взрыва
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Мощнейший взрыв произошел в украинском Львове после ракетного удара. В городе начались проблемы с электричеством, сообщает Telegram-канал «Реальний Львів | Новини Львівщина».
Жители Львова слышали несколько взрывов. Загорелся один из складов.
По городу наносятся удары как ракетами, так и беспилотниками. В направлении Львова летят около 10 целей.
В результате взрывов в городе наблюдаются перебои с электричеством. Они могут начаться также и в области.
Ранее мощные взрывы произошли в Тернополе. Один из объектов поразили, над ним поднимался черный дым.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.