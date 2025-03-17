Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что военных из Европы, которых британские и французские власти грозятся отправить на Украину, многие там воспримут как армию вторжения, сообщает РИА Новости .

«…я не скажу, что это будет какое-то восстание, но их будут жечь, убивать, мне будут передавать данные, где они… „, — отметил он.

Европейские государства могут отправить свой военный контингент в качестве миротворцев и инструкторов в Киев, Львов и Одессе, сообщил ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien.

Макрон также указал, что ЕС будет игнорировать мнение России по поводу ввода войск. Он уточнил, что Франция рассматривает возможность поставок на Украину истребителей «Мираж» и дальнобойных ракет.