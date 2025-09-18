Лавров назвал условие для поиска компромиссов по украинскому конфликту

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к поиску компромиссов по украинскому вопросу при соблюдении законных интересов безопасности России и обеспечении прав русскоязычных людей на Украине.

«Мы ведь понимаем, и президент (РФ Владимир – ред.) Путин не раз это говорил, все равно в конечном итоге устойчивая договоренность — это компромисс», — сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Министр добавил, что Москва готова к поиску компромиссов при соблюдении законных интересов безопасности РФ и интересов русских людей на территории Украины.

Ранее Лавров заявил, что Россия постепенно перестает использовать термин «недружественные государства». У Москвы есть недружественные правительства, а не страны.