Лавров: РФ постепенно перестает использовать термин «недружественные страны»

РФ постепенно перестает использовать термин «недружественные государства». У страны есть недружественные правительства, а не страны, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, которая посвящена подготовке к конкурсу песен «Интервидение», сообщает ТАСС .

Журналисты отметили, что в конкурсе поучаствуют по одному представителю от Соединенных Штатов и ЕС. В связи с этим репортеры попросили Лаврова рассказать, что в дальнейшем должны будут сделать певцы из «недружественных государств» для участия в «Интервидении».

Глава МИД РФ сослался на заявление президента России Владимира Путина во время выступления на мероприятии во Владивостоке. Тогда он сказал, что у России нет недружественных государств. Есть страны, у которых у власти находятся недружественные правительства по отношению к РФ.

Лавров добавил, что в России будут рады всем, кто захочет поучаствовать в «Интервидении». Глава МИД РФ сказал, что некоторых участников из стран Запада не пустили их правительства.