Кремль спросили о гибели «северокорейцев» под Курском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о якобы гибели «северокорейских солдат» во время боев под Курском нужно задавать Минобороны. Он не стал комментировать эти утверждения, распространяемые на Украине, сообщает ТАСС .

«Это вопрос к Минобороны», — ответил Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля также заявил, что итоговое решение по поводу российских военных баз в Сирии еще не принято. По словам Пескова, указанный вопрос Москва обсудит с новыми сирийскими властями.

Ранее источники заявляли, что российские власти ведут переговоры с оппозицией, которая свергла экс-президента Сирии Башара Асада. Позже Financial Times написала, что из Дамаска при содействии группировки ХТШ выводятся сотни российских военных.