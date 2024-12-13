РФ ведет переговоры со свергнувшей Асада оппозицией для сохранения военных баз

Россия ведет переговоры с новой властью Сирии о своих военных базах

Российские власти вступили в переговоры с оппозицией, которая захватила власть в Сирии. Москва и Дамаск обсуждают сохранение российских военных баз в арабской республике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.