РФ ведет переговоры со свергнувшей Асада оппозицией для сохранения военных баз
Россия ведет переговоры с новой властью Сирии о своих военных базах
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российские власти вступили в переговоры с оппозицией, которая захватила власть в Сирии. Москва и Дамаск обсуждают сохранение российских военных баз в арабской республике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обсуждается в том числе сохранение «прежнего статуса» военных баз России, расположенных в сирийских Латакии и Тартусе.
«Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме», — утверждает источник, знакомый с процессом сирийско-российских консультаций.
Между тем американское агентство Reuters назвало деморализацию, коррупцию и неукомплектованность причиной разгрома войск бывшего президента Сирии Башара Асада.