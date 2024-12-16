Член политбюро «Хайят Тахрир аш-Шам» Камаль Лабабиди в интервью Financial Times заявил, что за последние дни Россия вывела не менее 400 своих военных из района Дамаска. Вывод российского контингента осуществляется в координации с вооруженной оппозицией, пришедшей к власти в Сирии.

По словам Лабабиди, эвакуированные российские армейцы дислоцировались в Кудсайе, пригороде Дамска, и в столичном посольстве. Кроме того, Москва продолжает вести переговоры «об эвакуации большего количества солдат» по всей Сирии, утверждают в политбюро ХТШ.

Лабабиди добавил, что на этой неделе представители ВС России встретились с людьми из ХТШ в фактической штаб-квартире оппозиционеров в отеле Four Seasons в Дамаске. Там стороны обсуждали безопасный проход российской воинской колонны, утверждает он.

«Русские приезжали, но только для координации отступления с баз», — добавил член политбюро «Хайят Тахрир аш-Шам».

Камаль Лабабиди сказал, что российские военные покинули Дамаск в колонне и по суше выдвинулись на свою авиабазу Хмеймим на северо-западе Сирии. Там армейцы загрузились в самолеты и вылетели обратно в Россию.

Москва пока официально не подтверждала эту информацию.