Кремль ответил на письмо Путину от генерала Попова, просящего о помощи

Путин получил письмо с просьбой о помощи от заключенного генерала Попова

Президент России Владимир Путин получил письмо экс-командующего 58-й гвардейской армией генерал-майора Ивана Попова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не комментирует содержание обращения, сообщает ТАСС .

«Я никак не могу комментировать это письмо. О нем известно, оно было опубликовано. И, разумеется, оно доложено главе государства. Других комментариев у меня нет», — сказал Песков.

20 марта «Коммерсант» писал, что генерал Иван Попов, находящийся в СИЗО по обвинению в хищении, написал открытое письмо Владимиру Путину. В нем экс-командарм просит своего «самого главного командира» разобраться в ситуации с его уголовным преследованием и помочь ему вернуться на фронт.

«Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага», — писал военачальник.

Попов, по версии следствия, причастен к хищению в 2023 году свыше 1700 тонн изделий металлопроката, выделенных властями Запорожской области. Недавно генералу изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО.

Иван Попов не признавал вину по своему уголовному делу.