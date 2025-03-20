Генерал Попов из СИЗО написал открытое письмо Путину

Бывший командующий 58-й гвардейской армией генерал-майор Иван Попов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В обращении военачальник просит своего «самого главного командира» разобраться в ситуации с его уголовным преследованием за хищения и вернуть его в войска, сообщает «Коммерсант» .

В письме Попов называет Путина «нравственным ориентиром и образцом для подражания». Бывший командарм заявил, что всю свою жизнь служил Родине, что описал как «благороднейшее дело». Сутью своей жизни Попов назвал «слова великой песни: „Забота у нас такая, работа наша простая. Жила бы страна родная, и нету других забот“».

По словам генерала, после попадания в сложную жизненную ситуацию он перестал понимать, что происходит вокруг. Попов попросил Путина разобраться в его ситуации и способствовать его возвращению в армию.

«Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага», — пишет военачальник.

Иван Попов проходит по уголовному делу о хищении в 2023 году свыше 1700 тонн изделий металлопроката, которые власти Запорожской области передали российским военным. Недавно генералу заменили домашний арест на заключение в СИЗО, в том числе из-за перекура.

Попов не признавал вину по своему уголовному делу.