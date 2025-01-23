Кремль отреагировал на данные Reuters, что Путин считает цели СВО достигнутыми

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать слова источника Reuters, утверждающего, что глава РФ Владимир Путин якобы считает основные цели СВО достигнутыми. В той статье агентство также написало, что российский лидер «недоволен» ситуацией в российской экономике после трех лет боевых действий, сообщает Газета.ru .

«Не могу прокомментировать. Не считаю возможным это комментировать», — заявил Дмитрий Песков.

В своем материале Reuters ссылалось на пятерых анонимных источников, якобы близких к руководству России. Двое из них также утверждали, что в «российской элите» появилось мнение о желательности завершения конфликта на Украине путем дипломатии.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной без предварительных условий, но на базе того, о чем Москва и Киев договаривались во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.