Путин: мы готовы вести переговоры с Украиной без предварительных условий

«У нас нет предварительных условий. Мы готовы вести диалог без предварительных условий», - сказал Путин.

Но, по словам президента, переговоры должны быть на базе того, о чем стороны договорились в Стамбуле в конце 2022 года, и исходя из реалий, которые складываются в мире сегодня.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции - президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.