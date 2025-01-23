Российский президент Владимир Путин считает, что «основные цели» СВО достигнуты, утверждает агентство Reuters со ссылкой на одного из пяти анонимных источников, близких к Кремлю. Два собеседника издания также заявили, что в «российской элите» появилось мнение о желательности дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Издание отмечает, что в 2024 году российские войска добились «самых значительных» территориальных успехов с начала спецоперации. Один из источников журналистов добавил, что Владимир Путин считает, что Москва достигла главных целей СВО, в том числе ослабила армию Украины и завладела контролем над территориями, соединяющими материковую часть страны с Крымом.

В Кремле статью Reuters пока не комментировали.

Ранее газета The Times писала, что президенту США Дональду Трампу «придется искусно применять „кнут и пряник“» для Москвы и Киева, чтобы урегулировать украинский кризис.

До этого Трамп заявлял, что США могут усилить антироссийские санкции и ввести высокие налоги на российский экспорт, если Москва не согласится на урегулирование украинского кризиса. До этого республиканец говорил о готовности встретиться с Владимиром Путиным «в любое время».

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к контактам для окончания конфликта с Украиной. По словам Путина, Кремль готов на переговоры без предварительных условий, но на базе того, о чем стороны договорились в Стамбуле в 2022 году.

