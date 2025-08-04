Мать нового главнокомандующего ВВС Украины Анатолия Кривоножко скончалась в 101 год в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области. У женщины было четыре инсульта, сообщает SHOT .

В Шебекинском округе жили мать Кривоножко Варвара, его брат и некоторое время назад сам новый главком украинских ВВС. Анатолий не выразил соболезнований после кончины женщины.

Украинские боевики и дальше обстреливали населенные пункты в Белгородской области, в том числе Первое Цепляево. ВСУ атаковали их барражирующими боеприпасами из США и Франции.

Кривоножко не общался с матерью и близкими с начала спецоперации. При этом семья нового главкома ВВС Украины не отказывалась от него. Мама и брат военного не пошли на такой шаг даже на фоне обстрелов родного населенного пункта со стороны ВСУ.

Варвара Кривоножко умерла несколько месяцев назад. Во время ВОВ она помогала создавать противотанковые рвы и траншеи в Белгородской области. У женщины была медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

3 августа президент Украины Владимир Зеленский сделал генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим ВВС. На протяжении года до этого он был исполняющим обязанности.