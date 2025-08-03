Зеленский сделал генерал-лейтенанта Кривоножко командующим Воздушных сил ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский сделал генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных Сил ВСУ. С конца августа 2024 года он был исполняющим обязанности, сообщает « Политика Страны ».

Прошлого командующего Воздушных Сил ВСУ уволили после того, как российские войска сбили первый переданный Соединенными Штатами истребитель F-16.

Ранее российские силовики выяснили пароль от почты нового командующего ВСУ в Сумской области. Он применял сервис, зарегистрированный в РФ.

Также российские силовики выясняли, что мать и сестра мужчины продают дорогую косметику. На форумах он использовал ник «Бэтмен Айнани».