сегодня в 21:21

Коммерческий объект загорелся после атаки ВСУ в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали город Короча Белгородской области. В результате удара пожар произошел на территории коммерческого объекта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Из-за атаки ВСУ произошло возгорание кровли здания. На месте работают пожарные, они ликвидируют последствия атаки.

Также в результате удара украинского БПЛА повреждены окна в четырех квартирах многоквартирного дома.

Город Короча и села Погореловка и Подкопаевка частично остались без электричества. Все оперативные службы работают на местах.

Предварительно, пострадавших нет.

Ранее в поселке Борисовка Белгородской области бесплиотник ВСУ ударил по зданию коммерческого назначения. В результате пострадала местная жительница.

