Количество пострадавших при ночной атаке по Курской области выросло до 14

ВСУ в ночь на 31 мая ударили по Рыльскому и Льговскому районам. Количество пострадавших возросло до 14 человек, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Ранее сообщалось, что из-за атаки украинских беспилотников ранения в Рыльске получили семь человек. Стало известно о новых пострадавших. Всего их сейчас 14.

Так, двое детей получили минно-взрывную травму при ударе ВСУ по Льговскому району. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им необходимую помощь.

В Рыльске шесть человек находятся в состоянии средней степени тяжести, в том числе двое детей. Еще один мужчина — в тяжелом состоянии. Всех их госпитализировали в Курскую областную больницу. Медики помогают пострадавшим.

Хинштейн отметил, что ВСУ продолжают атаку по региону. Утром в субботу была атакована агрофирма «Южная» в Рыльском районе, там возник пожар. В соседнем МКД из-за удара повреждены окна, кровля. Два человека получили легкие ранения.