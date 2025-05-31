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Семь человек пострадало при атаке дронов ВСУ на Рыльск

В результате ночного удара украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре Рыльска в Курской области пострадали семь человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Среди раненых — семья с двумя подростками (13 и 16 лет), доставленная в центральную районную больницу.

Трое взрослых (две женщины и мужчина) с осколочными ранениями госпитализированы в состоянии шока.

По предварительным данным, беспилотник был сбит системами ПВО, но падение обломков вызвало разрушения в жилом секторе.