Количество погибших при атаке БПЛА ВСУ на Саратов выросло до 2

сегодня в 08:44

Бусаргин: 2 человека погибли во время атаки беспилотников ВСУ на Саратов

Из-за атаки БПЛА ВСУ в Саратове, были повреждены ряд квартир в жилом доме. Два человека погибли, на месте находятся сотрудники экстренных служб, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он выразил соболезнования родным умерших. Им пообещали оказать поддержку.

Жителям, чьи квартиры получили повреждения, предоставят материальную помощь. Работники администрации организуют поквартирный обход.

Деньги на восстановление отправят из областного бюджета. В первую очередь людям поменяют поврежденные стеклопакеты.

В ночь на 14 декабря жители Саратова услышали мощные взрывы. Работали средства ПВО. За ночь над Саратовской областью ликвидировали 28 украинских беспилотников.

