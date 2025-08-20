KillNet: генштаб ВСУ хранил данные о потерях в облачных ресурсах OneDrive

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовал облачное хранилище OneDrive для хранения данных о потерях личного состава. Эта информация была получена после взлома базы данных хакерами из группы KillNet, пишет РИА Новости .

Представитель KillNet сообщил, что их группировка взяла на себя ответственность за кибератаку. Ранее хакеры заявили о получении доступа к базе данных генштаба ВСУ, содержащей сведения об 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих.

«Информация хранилась в облачных ресурсах OneDrive. В ответе за атаку: KillNet», — сказал представитель KillNet.

Ранее сообщалось, что Украина понесла огромные потери, когда штурмовала Юнаковку в Сумской области. В связи с этим одно украинское подразделение оказалось почти полностью уничтожено.