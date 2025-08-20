KillNet: генштаб ВСУ хранил данные о потерях в облачных ресурсах OneDrive
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовал облачное хранилище OneDrive для хранения данных о потерях личного состава. Эта информация была получена после взлома базы данных хакерами из группы KillNet, пишет РИА Новости.
Представитель KillNet сообщил, что их группировка взяла на себя ответственность за кибератаку. Ранее хакеры заявили о получении доступа к базе данных генштаба ВСУ, содержащей сведения об 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести украинских военнослужащих.
«Информация хранилась в облачных ресурсах OneDrive. В ответе за атаку: KillNet», — сказал представитель KillNet.
Ранее сообщалось, что Украина понесла огромные потери, когда штурмовала Юнаковку в Сумской области. В связи с этим одно украинское подразделение оказалось почти полностью уничтожено.