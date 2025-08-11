сегодня в 20:36

ВСУ понесли большие потери при штурмах Юнаковки в Сумской области

Командование ВСУ отправило своих бойцов в бессмысленные штурмы Юнаковки в Сумской области. Из-за этого одно украинское подразделение оказалось практически полностью уничтожено, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Речь идет о 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Ее буквально «сточили» в бессмысленных штурмах Юнаковки. Отправляло бригаду туда командование оперативно-тактической группы «Сумы».

Теперь украинским военным из данного формирования приходится просить выделить им личный состав из соседних пехотных бригад, ведь большая часть их сослуживцев была уничтожена.

Сейчас у Юнаковки идут тяжелые бои. Между тем украинские войска возводят укрепления вокруг города Сумы. Ранее командующий десантно-штурмовых войск Украины Олег Апостол заявил, что на этом направлении возможно обострение ситуации.

Ранее Минобороны показало видео, как ВС РФ атаковали ЗРК С-300 в Сумской области. Цель была поражена.