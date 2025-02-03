Киев подтвердил гибель пилота Болотова, управлявшего истребителем Су-27
3 февраля правительство Украины подтвердило гибель пилота Ивана Болотова, который управлял истребителем Су-27, сообщает «Царьград».
Этот самолет находился на балансе Вооруженных сил Украины. Информация о трагедии поступила от командования подразделения Болотова, которое сообщило, что летчик не вернулся с боевого задания, однако никаких дополнительных деталей и подробностей не было предоставлено.
«Не вернулся с боевого задания», — заявили в подразделении.
В то же время российские военные источники утверждают, что украинский истребитель был сбит ракетой, запущенной с самолета Су-30СМ.
Ранее сообщалось, что истребительная авиация Военно-космических сил (ВКС) РФ обнаружила и уничтожила украинский сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27.