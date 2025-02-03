Этот самолет находился на балансе Вооруженных сил Украины. Информация о трагедии поступила от командования подразделения Болотова, которое сообщило, что летчик не вернулся с боевого задания, однако никаких дополнительных деталей и подробностей не было предоставлено.

«Не вернулся с боевого задания», — заявили в подразделении.

В то же время российские военные источники утверждают, что украинский истребитель был сбит ракетой, запущенной с самолета Су-30СМ.

Ранее сообщалось, что истребительная авиация Военно-космических сил (ВКС) РФ обнаружила и уничтожила украинский сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27.