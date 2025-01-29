Киев атаковали российские БПЛА: в столице гремят взрывы

В Киеве произошли взрывы после атаки российских БПЛА

Украинская противовоздушная оборона пытается сбивать дроны в Киеве. Ранее в столице Украины вводили воздушную тревогу, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местные власти.

Информации о «прилетах» пока не поступало. Минобороны России еще не подтверждало новые удары по целям на Украине.

28 января по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Той же ночью страна подверглась массированной воздушной атаке, когда российские беспилотники поразили военные и энергетические объекты.

За минувшую ночь над Россией уничтожили 104 украинских беспилотника, сообщало Минобороны. Вражеские БПЛА сбивали в девяти регионах страны.

