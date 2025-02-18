Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог 18 февраля отправится в Киев, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с графиком политика. Представитель Трампа посетит украинскую столицу после того, как в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры.

По данным агентства, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи в Саудовской Аравии договорились назначить команды на высоком уровне для начала переговоров по Украине. Дипломаты также согласились, что Кремлю и Белому дому следует вместе работать над общими интересами в геополитике.

Во время переговоров Лавров и Рубио договорились, что Россия и Соединенные Штаты станут взаимодействовать по теме экономических возможностей, которые могут возникнуть при урегулировании кризиса на Украине.

Тем временем репортер Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на источники заявила, что РФ и США предложили мирный план по Украине из трех пунктов.

