Кадыров: после российской атаки по Генштабу ВСУ в 2024 году были убиты 9 человек

После того, как ВСУ атаковали Российский университет спецназа в Гудермесе в Чеченской Республике в 2024 году, российские войска нанесли удар возмездия с помощью беспилотников «Герань» по украинскому Генштабу. Тогда были убиты девять человек и 17 ранены, рассказал глава российского региона Рамзан Кадыров.

В конце октября 2024 года он рассказал, что однажды утром украинский беспилотник повредил крышу пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Она загорелась, но жертв и пострадавших не было.

На следующий день Кадыров рассказал о двух атаках БПЛА «Герань» по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Оттуда, по данным главы региона, управляли БПЛА, атаковавшими Гудермес.

Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что ответ был дан в ту же ночь. По центру управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве нанесли удары двумя «Геранями». Ракеты смогли пробить крышу.

По словам Кадырова, его радиоразведка перехватила переговоры украинцев. В них солдаты ВСУ пожаловались на 9 погибших и 17 раненых.

Во время атаки украинского беспилотника никто не пострадал.