Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в Харьковской области. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал момент ликвидации вражеских позиций и скопления живой силы ВСУ.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы батальона «Запад-Ахмат» с помощью дронов наводят прицелы на вражеские позиции и наносят точные удары. Военнослужащие использовали в ходе выполнения боевой задачи зажигательные и осколочно-фугасные боеприпасы.

В итоге в районе Волчанских хуторов в Харьковской области ВСУ нанесен непоправимый урон, киевский режим остался без боевой техники и значительной части личного состава. Кадыров отметил, что российские военнослужащие продолжат выполнять все задачи в рамках специальной военной операции на Украине.

Ранее Кадыров заявил, что готов помочь президенту России Владимиру Путину выбрать новую подходящую цель в Киеве для удара «Орешником». Такое заявление глава Чечни сделал после того, как Путин на пресс-конференции 19 декабря предложил Западу устроить своеобразную дуэль и на практике убедиться, что «Орешник» — новейшее оружие, а не модификация старого.