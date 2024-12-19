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Кадыров предложил помочь с выбором объекта в Киеве для удара «Орешником»

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил с выбором объекта на Украине, чтобы поэкспериментировать с российской баллистической ракетой «Орешник». Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину в своем Telegram-канале .

Глава России на пресс-конференции предложил Западу технологическую дуэль XXI века. Он попросил страны НАТО выбрать цель в Киеве, стянуть туда ПВО. После этого туда будет нанесен удар «Орешником». Сбить ракету не выйдет.

«Можно я выберу, Владимир Владимирович?» — написал Кадыров.

Ранее Путин заявил, что участвовал в разработке «Орешника». Он принял решение выпускать это вооружение.