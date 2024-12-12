Кадры «пуска „Орешника“» набирают популярность в соцсетях

Утверждается, что на видео запечатлен пуск сверхзвуковой ракеты. Однако доказательства того, что на кадры действительно попал «Орешник», в данный момент отсутствуют.

11 декабря агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники во власти США утверждали, что Украину в ближайшие дни могут обстрелять «Орешником». Эта информация официально пока не подтверждалась.

Между тем Минобороны России заявляло, что утром 11 декабря украинские войска атаковали военный аэродром Таганрог, использовав 6 баллистических ракет ATACMS. В результате обстрела американской баллистикой ранения получил личный состав ВС РФ, незначительные повреждения зафиксировали у трех военных машин.