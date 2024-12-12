Кадры «пуска „Орешника“» набирают популярность в соцсетях
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В социальных сетях начали распространяться кадры якобы запуска новейшей российской баллистической ракеты «Орешник». Предположительно, видео сняли пилоты гражданского самолета, сообщает РЕН ТВ.
Утверждается, что на видео запечатлен пуск сверхзвуковой ракеты. Однако доказательства того, что на кадры действительно попал «Орешник», в данный момент отсутствуют.
11 декабря агентства Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники во власти США утверждали, что Украину в ближайшие дни могут обстрелять «Орешником». Эта информация официально пока не подтверждалась.
Между тем Минобороны России заявляло, что утром 11 декабря украинские войска атаковали военный аэродром Таганрог, использовав 6 баллистических ракет ATACMS. В результате обстрела американской баллистикой ранения получил личный состав ВС РФ, незначительные повреждения зафиксировали у трех военных машин.