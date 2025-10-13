сегодня в 09:37

Из Серпухова на передовую отправили партию гуманитарной помощи весом в 5 т

Благодаря совместным усилиям неравнодушных жителей Серпухова и волонтерской группы «Вместе со своими» на передовую были отправлены сублимированная еда, маскировочные сети, теплая одежда, техника. Отдельная часть груза предназначена для госпиталей первой линии.

Это медикаменты, перевязочные средства, теплая одежда для раненых бойцов и предметы первой необходимости.

В ближайшее время гуманитарный груз будет доставлен в Белгородскую и Курскую области.

«Спасибо тем, кто не остается в стороне», — сказал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Такая помощь особенно важна в условиях текущих вызовов, ведь она поддерживает наших бойцов на передовой, обеспечивает комфорт и безопасность раненым в госпиталях и демонстрирует единство и солидарность общества в трудные времена.

Волонтеры и жители Серпухова показывают пример настоящего патриотизма, напоминая, что даже маленькие действия могут изменить ход событий и приблизить мирное будущее для всех нас.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.