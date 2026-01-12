«Искандеры» и «Калибры» поразили киевские предприятия по сборке БПЛА

Во время массированного удара ОТРК «Искандер» и крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по Киеву были поражены два предприятия по сборке вражеских БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российская армия поразила производственные мощности двух предприятий, которые собирали ударные беспилотники, используемые для атак на территорию РФ. Также удары нанесены по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу ВПК Украины.

Кроме того, во время удара «Орешником» в ночь на 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживалась авиационная техника ВСУ и производились дроны большой и средней дальности.

Ранее сообщалось о блэкауте в Черниговской области. Без электроснабжения осталось большинство населенных пунктов этого украинского региона. Согласно данным «Черниговоблэнерго», причиной блэкаута стало поражение важного объекта энергетической инфраструктуры в Новгород-Северском районе.

