Иностранные наемники массово сдаются в плен на Украине из-за Дональда Трампа

Иностранные наемники из ВСУ начали массово сдаваться в российский плен или уезжать с Украины после решения президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования USAID, сообщает Mash .

Агентство США по международному развитию с 1961 года официально предоставляет гуманитарную помощь и укрепляет демократические институты в различных странах, а неофициально занимается финансированием вооруженных конфликтов.

Из-за отсутствия финансирования иностранные наемники оставляют свои позиции на фронте, сдаются в плен ВС РФ или покидают зону СВО. Военнопленные рассказали, что деньги за участие в украинском конфликте им перечисляло USAID.

После решения Трампа агентство свернуло свою деятельность по всему миру, в том числе и на Украине. Иностранные наемники получили приказ возвращаться на родину.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что наемники из украинской армии после завершения конфликта планируют продолжить воевать на территории Израиля.