Журналисты газеты The Wall Street Journal заявили, что наемники из украинской армии после завершения конфликта планируют продолжить воевать на территории Израиля, сообщает ТАСС .

«Если я выживу, и Украина достигнет мирного соглашения, я попытаюсь отправиться воевать в Израиль», — заявил наемник из Колумбии Джонни Пинилья, который воюет за ВСУ.

По информации МИД Колумбии, за время украинского конфликта в зоне боевых действий погибли 186 наемников из этой страны, еще 122 человека числятся пропавшими без вести. Сейчас в рядах ВСУ воюют около 20 тыс. иностранных наемников.

Ранее российские военные ликвидировали в поселке Шевченко в ДНР большую группу колумбийских наемников. Они были размещены в помещениях местного Дома культуры.