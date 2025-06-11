Хинштейн: трое детей попали под удар дронов ВСУ в Курской области

«У 7-летней девочки минно-взрывная и зарытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что у пострадавшего 9-летнего мальчика выявили травму ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего школьника диагностировали ушибы мягких тканей ног.

По словам Хинштейна, всех пострадавших ребят сразу осмотрели медики. Затем их доставили в Курскую областную больницу. Угрозы для жизни и здоровья детей нет.

Как уточнил врио губернатора области, в результате удара противника по региону было повреждены стекла в Марьинском доме культуры и в санатории «Марьино», разрушен спортзал, повреждены три квартиры. Еще были выбиты окна в частном доме и начальной школе.

Всего в РФ за эту ночь перехватили 32 беспилотника ВСУ. Из них восемь сбили в небе над Курской областью.