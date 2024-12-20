Хинштейн: будет оказана вся помощь пострадавшим в Рыльске и их семьям

Власти Курской области окажут всю необходимую помощь пострадавшим от обстрела ВСУ Рыльска, а также их семьям, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Никто не останется один на один со своей бедой», — отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сейчас сам находится на заседании Госсовета в Москве, но сразу после него отправиться в Рыльск. А на место ЧП уже отправились врио первого замгубернатора области — председателя правительства региона Алексей Дедов и его заместители. Также работают все оперативные службы.

В пятницу ВСУ обстреляли Рыльск, по нему дали 13 залпов. Под обстрел попали городской автовокзал, школа, педучилище, ДК, ФОК, пожарная часть и несколько домов. Загорелось порядка 10 машин. Погибли пять человек, пострадали 26.